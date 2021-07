Demonstrant dømd til ni års fengsel i Hongkong

utenriks

Aktivisten vart tidlegare denne veka funnen skuldig på to punkt av dei tre dommane i den øvste domstolen i Hongkong. Fredag kom straffeutmålinga, som altså vart på ni års fengsel.

Tong har sete i varetekt i året som har gått etter arrestasjonen.

24-åringen vart tiltalt for å ha eggja til lausriving og terrorisme då han i juli i fjor køyrde ein motorsykkel inn i ei gruppe politibetjentar medan han bar eit flagg der det stod «Frigjer Hongkong, vår tids revolusjon».

Tong har nekta straffskuld, og forsvararane hans meiner det er umogleg å bevise at Tong oppmoda til lausriving berre ved å ha brukt slagordet.

– Hongkongkomiteen observerer med fælske at ytringsfridommen i Hongkong med denne dommen nådelaust er overkøyrd, skriv Hongkongkomiteen i Noreg i ei fråsegn til NTB.

Den kontroversielle tryggingslova for Hongkong vart innført i fjor sommar. Kina har insistert på at det var behov for å rette opp igjen stabilitet etter dei enorme demonstrasjonane i 2019, men fastslo at lova berre ville rette seg mot eit mindretal med ekstremistar.

Over 100 personar har vorte arrestert under den nye tryggingslova. Mange har følgt nøye med på saka mot Tong, sidan det vil gi ein indikator på korleis liknande saker vil bli handtert i framtida.

