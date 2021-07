EU ber medlemslanda hjelpe Litauen handtere migrantbølgje

utenriks

Regjeringa i Litauen meiner at det er Kviterussland som organiserer straumen av migrantar, mellom anna frå Midtausten og Afrika, som gjengjelding for at kviterussiske regimekritikarar får eksil i nabolandet.

Kviterussland har tidlegare varsla mottiltak mot EU-sanksjonar.

– Denne uakseptable bruken av menneske for politiske formål må stoppe, seier kommissær for innanrikssaker, Ylva Johansson, i eit brev til innanriksministrane i unionen.

Ho seier at første prioritet er å hjelpe Litauen med å sikre grensene mot Kviterussland. Ho ber alle medlemsland bidra til dette arbeidet.

Rekordmange

Tidlegare denne veka kom det over 200 migrantar på ein enkelt dag. Så langt i år har over 3.000 kryssa grensa, mot 81 i heile fjor. Litauen deler ei grense mot Kviterussland som er 680 kilometer lang.

Regjeringa i Vilnius hevdar at regimet i Minsk òg arrangerer flygingar frå Irak for så å leie migrantane over grensa til Litauen.

Dei mange ulovlege migrantane skaper reaksjonar i Lituanen. Fleire hundre demonstrantar samla seg torsdag framfor regjeringsbygningen i Vilnius for å protestere mot avgjerda om å plassere migrantane i leirar i grenseregionen Dieveniskes.

Protestar

Det har vore fleire lokale demonstrasjonar i området og forsøk på å sabotere bygginga av mottak.

– Målet vårt og plikta vår er å få desse menneska tilbake til sine eigne land så fort som mogleg. For å få til det, må vi raskt få dei plasserte i mottak og setje i gang asylbehandlinga, seier innanriksminister Agne Bilotaite.

EUs grensestyrke Frontex skal sende 36 vakter til Litauen for å forsterke grensekontrollen. Kommisjonen bidreg med 12 millionar euro til dette arbeidet.

(©NPK)