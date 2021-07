Island nærmar seg smittetoppen frå i fjor

utenriks

Dei siste 14 dagane er det påvist 280,6 smittetilfelle per 100.000 islendingar. Talet omfattar ikkje smitte blant tilreisande og har i månadsvis vore godt under 50.

Under smittetoppen i fjor nådde dette talet 292. Før denne veka hadde Island berre to dagar i løpet av pandemien registrert over 100 nye smittetilfelle, i mars og oktober 2020, ifølgje radiostasjonen Ruv.

Island oppheva alle smitteverntiltak i slutten av juni, men som følgje av smitteauken vart fleire tiltak nyleg gjeninnførte. Nesten 70 prosent av befolkninga i landet er fullvaksinerte, ifølgje Iceland Review.

(©NPK)