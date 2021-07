Mann blir fengsla i fem år for drap på fleire katter i Storbritannia

utenriks

Ein dommar ved Hove Crown Court i det sørlege England kom til at den 54 år gamle vektaren hadde teke livet av ni katter og skadd sju andre.

Fleire av eigarane fortalde juryen om korleis dei fann kattene sine blødande på dørstokken av fleire knivstikk.

Kattedrapa gjekk føre seg mellom oktober 2018 og juni 2019.

Vektaren vart dømd for å ha gjort kriminelt skadeverk og for innehaving av kniv. Han vart dømd under denne lovføresegna då han ikkje sjølv eigde kattene. Den medfører òg ei høgare strafferamme enn dyremishandling.

(©NPK)