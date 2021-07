Medium: Trump la press på justisdepartementet

utenriks

Dette skal ha skjedd i ein telefonsamtale 27. desember, berre nokre veker etter at dåverande justisminister William Barr hadde erklært at det ikkje fanst bevis for valfusk.

Barr valde deretter å trekkje seg, nokre dagar før telefonsamtalen. Der deltok fungerande justisminister Jeffrey Rosen og tenestemannen Richard P. Donoghue.

– Berre sei at valet var korrupt og overlat resten til meg, står det i notat som Donoghue skreiv for å hugse kva Trump hadde på hjartet. Republikanske allierte i Kongressen skulle etter seiande òg vere med og handtere saka.

Notata vart fredag offentleggjorde av ein komité i Representanthuset som granskar storminga av Kongressen 6. januar. Dei blir omtalte av The New York Times og nyheitsbyrået AP.

Donoghue forklarte Trump i samtalen at det ikkje fanst grunnlag for å hevde at presidentvalet var korrupt. Trump lét seg ikkje overtyde og byrja etter seiande å snakke om at leiinga i departementet igjen burde skiftast ut.

(©NPK)