Oljetankar under angrep utanfor kysten av Oman

utenriks

Angrepet mot den Liberia-registrerte tankaren Mercer Street skal ha skjedd seint torsdag kveld nordaust for den omanske øya Marirah nord i Arabiahavet. Det finst ytst få opplysningar om den påståtte hendinga.

På israelsk hald er det ikkje stadfesta at noko angrep er på gang mot skip med israelsk eigarskap.

Overvakingseininga til det britiske forsvaret for handelsflåten seier at meldingane skal granskast. Tidlegare torsdag opplyste eininga at også ei anna uforklarleg hending i området blir sjekka nærare.

Det London-baserte selskapet Zodiac Management, som inngår i porteføljen til milliardæren Eyal Ofer, seier i ei fråsegn at det dreier seg om oljetankaren Mercer Street, men at han er japansk eigd, ikkje israelsk.

