Stor smittespreiing på greske turistøyar

utenriks

Oppgraderinga av smitterisikonivået gjeld mellom anna for populære reisemål som Mýkonos, Santorini og Rhodos, viser ECDCs kart.

Hellas håpa å kunne lokke turistar tilbake etter tapsåret 2020. Trass gode besøkstal i juni, er det uvisst korleis resten av sesongen blir.

– Vi ventar og ser korleis marknaden vil reagere, seier Manolis Markopoulos, styreleiar for hotellbransjeorganisasjonen på Rhodos, etter ECDCs kunngjering.

Smittevernbyrået sette torsdag strengare reiseråd for 41 område i EU. Dei mørkeraude områda indikerer området med svært høgt smittetrykk. Ordninga blir brukt for å hjelpe EU-landa og Noreg i å bestemme kva reglar for testing og karantene som gjeld til kvar tid.

Førre veke vart smittesituasjonen for Kreta, den største øya i Hellas, stempla som mørkeraud.

