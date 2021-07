Tunisia ti år etter den arabiske våren

utenriks

Det var den 17. desember 2010 at den nedbrotne tunisiske fruktseljaren Mohamed Bouazizi sette seg sjølv i brann. Han var ung og universitetsutdanna, men Tunisias vanskelege økonomi gjorde at han berre fann seg jobb som fruktseljar. Han tende han på seg sjølv i protest mot trakasseringa til politiet og arbeidsløysa i landet.

4. januar 2011 døydde han på sjukehus av brannskadane. Lite visste han då om protestbølgja som skulle følgje i kjølvatnet av den tragiske lagnaden hans.

Ben Ali flyktar

Etter fleire veker med uro og valdelege protestar, der over 300 menneske mistar livet, flyktar den tunisiske diktatoren Zine al-Abidine Ben Ali 14. januar etter å ha sete 23 år ved makta. I 2019 døyr han i eksil, etter åtte år i utlandet.

Ben Ali er den første av fleire arabiske statsoverhovud som blir styrta i opprøra under den arabiske våren i Midtausten. Raskt spreier opptøyane seg til stadig fleire land, mellom dei Marokko, Libya, Egypt, Bahrain og Syria.

Både i Syria og Libya bryt det etter kvart ut krig, og Tunisia blir det einaste landet der demokrati blir innført og varer lenger enn nokre få år.

Siger for islamistar

I oktober 2011 har Tunisia sitt første frie val, og det moderate islamistpartiet Ennahda vinn 89 av 217 sete i den nye nasjonalforsamlinga i landet.

I desember blir opposisjonsleiaren Moncef Marzouki vald som president.

Angrep og uro

I april 2012 oppstår det store samanstøytar mellom politiet og arbeidslause demonstrantar i det sørvestlege gruvebeltet i Tunisia.

Fleire valdelege demonstrasjonar bryt ut i juni og august, og jihadistar gjennomfører fleire angrep.

Ein serie av streikar og demonstrasjonar påverkar industrien, offentlege tenester, transport og næringsliv. Uroa er hovudsakleg konsentrert i marginaliserte område av landet.

Opposisjonsleiarar drepne

I februar 2013 blir den framståande venstreorienterte opposisjonsleiaren Chokri Belaid drepen i hovudstaden Tunis. Fire månader seinare blir òg den venstreorienterte politikaren Mohamed Brahmi skoten.

Jihadistar frå den ytterleggåande islamistgruppa IS tek på seg ansvaret for begge drapa.

Demokratisk overgang

I januar 2014 blir ei ny grunnlov vedteken i Tunisia. Ei mellombels regjering beståande av ekspertar tek over roret frå Ennahda og får ansvaret for å organisere det neste valet i landet, ifølgje United States Institute of Peace.

I oktober same år kjem det sekulære Nidaa Tounes-partiet leidd av Beji Caid Essebsi på topp i meiningsmålingane.

To månader seinare vinn Essebsi det første demokratiske presidentvalet i Tunisia, og han dannar ei kollisjonsregjering med Ennahda.

Ei rekkje tunisiarar reiser til Syria, Irak og Libya for å slutt seg til IS. I etterkant av den arabiske våren i 2011 reiser minst 5.000 tunisiarar for å bli framandkrigarar, skriv Washington Post. Seinare blir det kjent at tunisiarar utgjer den største prosentdelen av IS-jihadistar i regionen.

Fleire terrorangrep

I 2015 blir Tunisia ramma av tre terrorangrep som IS står bak. Totalt 72 menneske mistar livet, dei fleste utanlandske turistar og tryggingspersonell ved Bardo-museet i Tunis og ved feriestaden Sousse.

Året etter angrip jihadistar tryggingsinstallasjonar i ein by ved den libyske grensa og drep 20 menneske, inkludert sju sivile.

Nye protestar

I januar 2016 bryt det ut ei ny bølgje av protestar i Tunisia etter at ein ung arbeidslaus mann døyr i ein demonstrasjon.

Demonstrasjonane forverrar seg i 2018 etter at regjeringa får vedteke eit innstrammingsbudsjett som eit svar på den økonomiske krisa i landet.

Politisk ustabilitet

Ved parlamentsvalet i 2019 får Ennahda flest sete i nasjonalforsamlinga. Ei veke seinare blir ein konservativ akademikar utan tidlegare politisk erfaring, Kais Saied, vald som president.

I september 2020 stemmer eit fleirtal av dei folkevalde for ei regjering beståande av ekspertar.

I dei ti åra som har gått sidan revolusjonen, har Tunisia hatt totalt ni regjeringar. Somme av dei regjerte berre i nokre få månader, noko som har gjort det vanskeleg å innføre reformer som trengst for å modernisere økonomien i landet.

Statsministeren blir sparka

25. juli i år erklærer president Kais Saied at nasjonalforsamlinga blir suspendert i 30 dagar. Samtidig blir statsminister Hichem Mechichi tvinga til å gå av.

Den politiske krisa blir akutt samtidig som landet slit med eit overbelasta helsevesen på grunn av pandemien. Den siste tida har talet på koronatilfelle skote i vêret, og regjeringa har vorte kritisert for å ha handtert smittesituasjonen dårleg.

Ennahda har fordømt handlingane til president Saied og meiner at han har gjennomført eit statskupp.

