utenriks

Økonomiminister Peter Altmaier seier at landet har nådd ein milepæl, og at overgangen til fornybart no ikkje kan reverserast.

For å nå klimamåla må ein ser endå større utvikling framover, held klimaminister Svenja Schulze fast på.

Ifølgje samferdselsdepartementet må det vere 14 millionar elektriske køyretøy på vegane i landet innan 2030.

(©NPK)