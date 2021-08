Tysk ektepar blir skulda for å ha spionert for Kina

utenriks

Statsvitaren, som tyske medium har identifisert som Klaus L, vart sikta i byrjinga av juli. Ifølgje siktinga kom han i kontakt med kinesisk etterretning under eit opphald i Shanghai i 2010.

Frå då av og fram til november 2019 forsynte han regelmessig kinesisk etterretning med informasjon, mellom anna i samband med statsbesøk og internasjonale konferansar, meiner tysk påtalemakt.

Ifølgje tyske medium er Klaus L 75 år og har drive ei politisk tankesmie sidan 2001. Han har òg arbeidd for den tyske etterretningstenesta (BND) i nærare 50 år, men blir no skulda for å ha drive eit dobbeltspel.

Måndag vart det òg teke ut sikting mot kona til statsvitaren, identifisert som Klara K, for medverknad til spionasje, opplyser tysk påtalemakt.

Ekteparet skal ha pleidd nær omgang med fleire tyske toppolitikarar. Kringkastaren ARD seier at tankesmia til mannen var Hanns Seidel-stiftinga, som står det bayerske kristendemokratiske partiet CSU nær.

