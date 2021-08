Bolsonaro blir etterforska for påstandar om valfusk

utenriks

Bolsonaro ønskjer å bli attvald i 2022 og har fremja påstandar om at valsystemet i landet er sårbart for juks.

Kritikarane hans meiner at han, til liks med USAs tidlegare president Donald Trump, ønskjer å så tvil blant folket i tilfelle han skulle tape valet. TSE kjem til å be høgsterett i landet vurdere om Bolsonaros ytringar i sosiale medium er ulovlege og truar demokratiet, skriv Reuters.

Bolsonaro har teke til orde for at ein gjennomgår heile valsystemet og at det blir laga papirkopiar av kvar einaste stemme. Dette for at ein skal kunne kontrollrekne stemmer ved eventuell mistanke om juks, ifølgje Bolsonaro.

Han har òg sagt at han kanskje ikkje vil anerkjenne valresultatet om ikkje systemet blir endra. Tilhengjarar av presidenten har i helga demonstrert fleire stader i landet for å støtte opp om kravet om endringar i valsystemet.

Ifølgje ei gruppe noverande og tidlegare høgsterettsdommarar som tenestegjer i TSE, er det ikkje dokumentert nokon tilfelle av valfusk sidan det elektroniske systemet vart innførte i 1996.

Dei meiner òg at stemmesetlar i papir er mindre trygge enn elektroniske og at risikoen for juks vil bli større og ikkje mindre, om stemmegivinga blir på papir.

