FN-utsending: Afghanistan står ved eit farleg vegskilje

– Afghanistan har dei siste vekene gått inn i ein destruktiv fase. Taliban har gjort betydelege territorielle framsteg, sa Lyons då ho fredag orienterte FNs tryggingsråd om utviklinga.

Møtet i Tryggingsrådet kom i stand på førespurnad frå den afghanske regjeringa, og dessutan frå Noreg og Estland. Det vart leidd av India.

Same dag vart det kjent at Taliban hadde erobra den første provinshovudstaden sin, Zaranj i Nimroz-provinsen, og drepe leiaren for mediesentera til Kabul-regjeringa, Dawa Khan Menapal, i eit attentat.

Noregs innlegg i Tryggingsrådet vart halde av ambassadør Odd-Inge Kvalheim, som kom med krass kritikk både av Taliban og afghanske regjeringsstyrkar.

Alvorleg bekymra

– Taliban må straks avslutte den pågåande militæroffensiven sin. Ingen i verdssamfunnet vil slutte opp om ei regjering som blir etablert ved hjelp av militærmakt, sa han.

– Vi er òg alvorleg bekymra over meldingar om overgrep gjort av medlemmer av dei afghanske tryggingsstyrkane, sa han.

Afghanske regjeringsstyrkar har med støtte frå USA gjennomført ei rekkje flyangrep mot påstått Taliban-mål i folkerike område den siste tida, noko som har kosta mange sivile livet.

Søreide fordømmer

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er òg bekymra over utviklinga i Afghanistan.

– Eg er svært bekymra over dei alvorlege konsekvensane for sivile. Rapportar om målretta drap og andre handlingar som kan vere krigsbrotsverk gir særleg grunn til bekymring. Noreg fordømmer desse handlingane, heiter det i ein kommentar frå henne.

– Bodskapen vår i dag er tydeleg. Taliban må stoppe den militære offensiven og dei afghanske partane må forplikte seg til å oppnå reell framgang i fredsprosessen. Det er ansvaret til partane å avslutte den svært øydeleggjande konflikten ved forhandlingsbordet, seier Søreide.

(©NPK)