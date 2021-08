Hizbollah skaut rakettar mot Israel

utenriks

Den israelske hæren opplyser at fleire enn ti rakettar er skotne frå Libanon mot Israel fredag. Dei fleste skal ha vorte skotne ned før dei trefte noko på bakken.

Kort tid seinare svarte den israelske hæren med angrep retta mot mål i Libanon. Ein reporter frå nyheitsbyrået AFP melder om eit israelsk artilleriangrep.

FNs Unifil-styrke, som patruljerer grensa mellom Israel og Libanon, seier det er oppstått ein «svært farleg situasjonen» etter at Israel og Hizbollah angreip kvarandre.

– Dette er ein veldig farleg situasjonen, der begge partar har trappa opp handlingane sine dei siste to dagane, seier Unifil i ei fråsegn. FN-styrken seier han arbeider på spreng for å hindre at situasjonen spinn ut av kontroll.

Den mektige Hizbollah-militsen seier dei står bak rakettangrepa som etter seiande var gjengjelding for Israels angrep dagen før. Israel sette i verk torsdag flyangrep mot mål i Libanon for første gong på sju år.

Flyangrepa vart beskrivne som gjengjelding for rakettangrep frå Libanon mot Israel onsdag. Så langt er det uklart kva gruppering i Libanon som stod bak desse første angrepa.

(©NPK)