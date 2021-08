utenriks

Helena Maleno, som er grunnleggjar av organisasjonen Walking Borders, skriv på Twitter at ho har snakka med ein av dei ti overlevande. Kvinna fortalde at ho mista to barn i forliset.

Marokkanske styresmakter i Dakla har ikkje stadfesta forliset. Ifølgje lokale medium er det funne tolv omkomne langs kysten, medan ti overlevande vart redda av fiskarar.

Båten med migrantar var på veg mot Kanariøyane i Atlanterhavet.

(©NPK)