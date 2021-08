Amnesty: Fredelege demonstrasjonar er knapt mogleg i Russland

utenriks

– Styresmaktene i Russland har undergrave retten til fredelege demonstrasjonar ved å bruke stadig meir inngripande lover, og dessutan hardhendte politimetodar og straffeforfølging for å kneble fredeleg opposisjon, heiter det i rapporten«Russia: No Place for Protest».

I rapporten blir det beskrive inngrep mot fredelege demonstrasjonar, som ifølgje Amnesty International byrja med strengare lovverk i 2004 og har skote fart dei siste åra.

– Eit resultat er at fredelege gateprotestar no blir rekna som eit brotsverk av styresmaktene – og som ei heltemodig handling av dei russarane som framleis meiner dei har retten til å demonstrere, seier Amnestys Russland-observatør Oleg Kozlovskij.

(©NPK)