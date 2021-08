Om lag 40 migrantar redda i Den engelske kanalen etter at båt kantra

utenriks

Båten vart oppdaga av eit fraktskip om lag 24 kilometer utanfor den franske hamnebyen Calais. Skipet varsla om forliset og sende sin eigen redningsbåt til staden. Då hadde fleire allereie hamna i sjøen.

Eit fransk marinefartøy, eit helikopter frå det belgiske luftforsvaret og fleire redningsfartøy vart sett inn i redningsaksjonen.

Ein person vart flogen til eit sjukehus i Calais etter å ha vorte henta medvitslaus opp av vatnet.

Onsdag vart over 100 migrantar redda frå ei rekkje små båtar i ei like dramatisk hending. Så langt i år har over 10.000 migrantar lagt ut på den farlege reisa for å komme seg til Storbritannia, melde nyheitsbyrået PA førre veke.

