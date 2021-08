Canada krev vaksineattest for reiser

utenriks

Samferdselsminister Omar Alghabra seier at føresegna trer i kraft seinast i oktober, og at ho òg vil gjelde alle tilsette i luftfarten, jernbanen og sjøtransport.

Canadas styresmakter krev òg at alle statstilsette i landet er vaksinert, og landet opna nyleg grensa for amerikanarar som kan bevise at dei er fullvaksinerte.

Alghabra seier at dei nye tiltaka er nødvendig for å få fleire til å vaksinere seg og verne framstega som er gjorde i kampen mot viruset. Canada har allereie ein av dei høgaste vaksinasjonsratane i verda.

(©NPK)