Flyktninghjelpen: Vi forlèt ikkje Afghanistan

– Vi forlèt ikkje Afghanistan, understrekar generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til NTB.

– Det største norske engasjementet har alltid vore det humanitære arbeidet. Det skal halde fram, lovar han.

Krigen i Afghanistan er trappa kraftig opp sidan mai, då USA og Nato byrja å trekkje styrkane sine ut etter 20 år. Sidan den gong har den islamistiske geriljarørsla Taliban teke over stadig nye landområde og provinshovudstader i landet, og titusenvis av afghanarar er drivne på flukt.

Flyktninghjelpen fortel at situasjonen i landet er svært uoversiktleg.

– Overgrep, død og lemlesting

Mange tusen sivile er så langt drepne i dei intense kampane mellom Taliban og afghanske tryggingsstyrkar. Egeland trur fleire vil døy i krigen dersom situasjonen ikkje forbetrar seg umiddelbart.

– Det er blodige kampar i store delar av landet. Vi tek imot mange som flyktar inn i dei store byane, mellom anna Kabul, der vi har eit stort arbeid for dei som kjem frå kampområda. Dei fortel om overgrep, død og lemlesting som følgje av intense kampar fleire stader, fortel han.

Men også Kabul ligg i risikosona, og opprørsgruppa nærmar seg hovudstaden med stormskritt. Provinshovudstaden Ghazni, berre 15 mil sørvest for Kabul, har allereie falle, og sidan starten av året har 390.000 afghanarar vorte drivne på flukt i eige land.

– Kvinner og barn er mest sårbare. Det er store lidingar og stor angst. Folk er veldig redde for kva som kjem, seier Egeland. På Twitter skriv han at «utallige barn, kvinner og menn vil gå til grunne hvis volden fortsetter som nå».

Har teke kontroll over barneskular

Flyktninghjelpen opplyser at fleire av skulane deira, humanitære kontor og lager har vorte tekne av væpna aktørar frå begge sider, og fleire er ramma av luftangrep og eksplosjonar.

– Vi er svært bekymra fordi alle sider i kamphandlingane har teke over skular og bygningane våre til militært bruk. Det er i strid med folkeretten og alle humanitære prinsipp, seier Egeland.

Dei intense kampane har ført til at over halvparten av den afghanske befolkninga no treng nødhjelp, men den forverra tryggingssituasjonen har gjort det endå vanskelegare å nå ut med nødhjelp til dei som treng det mest. Det er store forseinkingar, og fleire av Flyktninghjelpens program har vorte sett på vent.

– Vi kan ikkje drive med alt hjelpearbeid viss det er ville kampar i områda, og vi må få nødvendige garantiar og løyve frå dei som har makta, og det er i aukande grad Taliban, forklarer generalsekretæren.

Bekymra for afghanske kvinner og jenter

Flyktninghjelpen påpeikar at Taliban på lik linje med afghanske styresmakter likevel ønskjer hjelp med det humanitære arbeidet, men at garantiane er vage og kan endre seg. Spesielt Talibans kvinnesyn bekymrar organisasjonen.

– Det er ikkje tvil om at det blir store utfordringar å kunne halde fram med å vidareføre likestilling, noko som er veldig sentralt for oss, seier Egeland.

Ifølgje Time Magazine er det utbreidd frykt i Afghanistan for at Taliban atter ein gong vil innføre det berykta systemet deira for kjønnssegregering frå då gruppa styrte landet på slutten av 1990-talet. Då vart jenter og kvinner nekta både jobb, stemmerett og utdanning. Situasjonen rundt kvinners rettar var òg sentrale i den vestlege retorikken då USA invaderte i 2001, og Afghanistan har lenge vorte karakterisert av ekspertar som eitt av dei farlegaste landa i verda å vere kvinne i.

– Vi vil ha fridom til at våre fleire hundre kvinnelege tilsette kan halde fram med å jobbe effektivt, og at vi kan vidareføre undervisning på same måte for både gutar og jenter i alle delar av landet, seier Egeland om situasjonen.

Det var òg Taliban som prøvde å drepe den pakistanske skulejenta, no fredsprisvinnar, Malala Yousafzai, ved å skyte henne i hovudet i 2012, fordi ho snakka ut om retten jenter har til utdanning i nabolandet Pakistan.

– Vi vil jobbe hardt for å kunne halde fram verksemda vår i samsvar med dei humanitære prinsippa, understrekar generalsekretæren.

Fleire hjelpearbeidarar på flukt

Meir enn 3,5 millionar afghanarar er på flukt i eige land etter den mangeårige konflikten i Afghanistan. Den raske negative utviklinga den siste tida har òg ført til at fleire av Flyktningehjelpens eigne hjelpearbeidarar har måtta flykte for livet. Fleire av dei har fått truslar og fått heimen sin øydelagd.

– Vi har 1.600 hjelpearbeidarar i Afghanistan, av dei er berre 20 internasjonale. Heile 99 prosent er afghanarar som jobbar i sine heimeområde på vegner av oss, opplyser Egeland.

– Dei er ein del av sivilbefolkninga, og ein del av dei har fått bustaden sin øydelagd og har opplevd truslar. Derfor har mange vorte tvinga til å flykte med sivilbefolkninga, fortel han.

Likevel lovar hjelpeorganisasjonen at dei vil halde fram arbeidet dei gjer i regionen.

– Mange har lykkast å halde fram med å vere og er klare til å ta opp att hjelpearbeidet, men vi treng garantiar frå dei som har makta.

– Førebels har vi lykkast i å få Taliban til å respektere at vi er nøytrale og uavhengige, og at væpna grupper ikkje kan styre verksemda vår. Ingen veit kva som vil skje i framtida, og inntrykket mitt er at det varierer i stor grad etter kva grupper som har teke over dei ulike områda, avsluttar han.

