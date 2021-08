Påstand om fengsel for Dansk Folkepartis nestleiar

utenriks

Messerschmidt er tiltalt for svindel med EU-midlar og dokumentfalsk, mellom anna i samband med ein falsk kontrakt med Color Hotel Skagen. Ifølgje tiltalen fekk Messerschmidt i 2014 og 2015 uretteleg rundt 100.000 kroner frå EU, til dekning av utgifter til EU-konferansar som aldri fann stad.

Påtalemakta meiner å ha ført bevis for at pengane derimot gjekk til å dekkje utgifter i samband med gruppemøte i Dansk Folkeparti.

Messerschmidt har nekta straffskuld og sa i retten at han ikkje visste at han skreiv under på ein falsk kontrakt med hotellet.

Aktor Andreas Myllerup Laursen påpeika at DFs nestleiar opp gjennom åra har gitt ei rekkje ulike forklaringar på kva som eigentleg skjedde i samband med dei påstått EU-konferansane.

Messerschmidts forsvarar nekta for at klienten hans hadde noko motiv, og han sa òg at ein fellande dom vil dømme politikaren ut av det danske Folketinget.

Dommen er venta fredag ettermiddag.

