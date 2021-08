Afghanistan-kjennar: – Sigeren kom nok som eit sjokk på Taliban

utenriks

Han viser til ei fråsegn frå ein av grunnleggjarane av Taliban, mulla Abdul Ghani Baradar, som sa at rørsla hadde oppnådd ein uventa siger i Afghanistan.

– Eg trur dei klør seg i hovudet over korleis dei skal stelle seg til dette, seier Strand.

På berre ei veike gjekk Taliban frå å kontrollere ei handfull afghanske provinshovudstader til å rykkje inn i Kabul og drive den politiske leiinga i landet på flukt. Strand meiner den raske framrykkinga gir Taliban ei vanskeleg oppgåve.

Den politiske leiinga, som sit i fredsforhandlingar med den afghanske regjeringa i Qatar, hevdar dei ønskjer å danne ein islamsk stat der kvinner skal ha rett til utdanning, skal kunne jobbe, og bruke slør i staden for den heildekkjande burkaen.

Må halde disiplin

– Den gjengen som kom til Kabul, består stort sett av lokale krigarar. Dei kjem frå eit samfunn som er strengare enn det ein ser for seg i Qatar. Det å få alle til å respektere dei politiske utsegnene frå leiinga blir vanskeleg, seier Strand.

Blant krigarane sine har Taliban klart å halde oppe ein stor disiplin det siste året. Det er stort sett ikkje fyrt av skot mot vestlege styrkar etter at dei byrja å trekkje seg ut av landet, og vestlege diplomatar og bistandsarbeidarar som trekkjer seg ut, har stort sett fått gå i fred.

Dei siste vekene har likevel mange nye krigarar slutta seg til rørsla, som kan vere mindre innstilte på å følgje ordre frå den politiske leiinga.

– I delar av Afghanistan seier dei at krigarane ikkje skal gå inn i bustadane til andre, eller sko seg på andre. Testen blir om dei har ein solid struktur og vilje til å straffe sine eigne for brot, seier Strand.

Politisk vakuum

Taliban rykkjer inn i det forskaren skildrar som eit politisk vakuum. Søndag forlét president Ashraf Ghani landa. Det er ingen som har autoritet nok til å leie ein dialog med Taliban, meiner Strand.

– Det var ein plan for ei felles overgangsregjering, men plutseleg sit Taliban med alle korta. Det spørst korleis dei vel å spele dei, om dei vil ta all kontroll, eller danne ei overgangsregjering, seier han.

Rørsla kontrollerte òg store delar av Afghanistan frå 1996 til 2001. Likevel står dei truleg sterkare på bakken no, sidan det nordlege Afghanistan stort sett ikkje vart underlagt Taliban-styre den gongen. Førre veke tok dei viktige nordlege byar som Mazar-e Sharif og Kunduz.

Strand er overraska over at Taliban, som vert vurdert som ei rørsle som kjem frå pashtunar-folket, har klart å få kontroll i desse områda der befolkninga i hovudsak er usbekar, tajikar og hazarar.

– Det handlar endå meir om at dei ikkje stolte på regjeringa lenger. Det er først og fremst ein politisk kollaps som har skjedd her, seier han.

Taliban: Krigen er over

Taliban har no erklært at krigen er over. Det har vore krigstilstandar meir eller mindre samanhengande i Afghanistan sidan slutten av 1970-talet, med to store utanlandske innblandingar: Sovjetunionen okkuperte landet frå 1979 til 1988, og USA med allierte frå 2001 til 2021.

Om konflikten i landet held fram, kjem an på ei rekkje ulike faktorar.

– Det avheng av korleis Taliban oppfører seg, og av dei som no har stukke av. Det sit krigsherrar i Usbekistan, Pakistan og India. Om ikkje nokon av desse blir inviterte inn, kan dei danne ein militær opposisjon. Vi må rett og slett sjå det an dei neste dagane, seier Strand.

– Vesten må ikkje gi opp Afghanistan

Det er viktig at Vesten held oppe eit press på Taliban for at dei skal halde løfta sine og danne eit inkluderande styre, meiner Strand. Men han peikar òg på noko anna:

– Vesten må ikkje gi opp Afghanistan. Før dette skjedde var det 16 millionar som desperat trong humanitær hjelp, mellom anna på grunn av tørke og konflikt. Ein må sikre at den humanitære bistanden til landet vert halden oppe, seier forskaren.

– Alle har eit ansvar: både for at det blir ei politisk løysing, og for å sikre at det blir mogleg å leve i Afghanistan, avsluttar Strand.

