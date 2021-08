Bidens fremste tryggingsrådgivar legg skulda på Afghanistans regjeringshær

utenriks

Taliban har teke tilbake Afghanistan raskare enn nokon hadde førestilt seg. Men president Joe Biden held fast på avgjerda si, ifølgje Sullivan.

Han viser til at USA har brukt milliardar av dollar på investeringar og opplæring av afghanske soldatar, og at det var på tide at dei sjølv tok ansvaret for kampane.

– Men vi kunne ikkje gi dei viljen, og til slutt bestemde dei seg for at dei ikkje ville kjempe for Kabul, seier Sullivan i eit intervju med ABC og NBCs morgonsendingar måndag.

Ifølgje Sullivan ville det verst tenkjelege scenarioet for USA ha vore å sende tusenvis av soldatar for å kjempe i ein borgarkrig, samtidig som den afghanske hæren ikkje var villig til å kjempe for seg sjølv.

Han meiner det er «hjarteskjerande» å sjå kva som skjer i Kabul, og understrekar at Biden berre hadde dårlege alternativ å velje mellom.

