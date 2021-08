Dansk passasjerfly i Pakistan – skal truleg bidra med evakuering frå Afghanistan

utenriks

Vanlegvis er flyselskapet DATs lengste ruter frå Danmark til Stavanger og Aberdeen, men selskapet stadfestar no overfor den danske avisa B.T. at dei har floge til Islamabad.

Samtidig erfarer avisa at to SAS-fly har floge frå København med kurs mot Pakistan. Det same viser tenesta Flightradar24.

NTB har vore i kontakt med presseavdelinga hos SAS, men dei kan verken stadfeste eller avkrefte om dei deltek i evakueringa, men viser til dansk UD.

Overfor dansk TV 2 vil verken det danske forsvaret eller dansk UD opplyse om formålet med flygingane, av tryggingsmessige årsaker.

Landingsløyve i Pakistan

Pakistans ambassadør i Danmark, Ahmad Farooq, opplyser til B.T. at den pakistanske regjeringa har gitt landingsløyve til danske fly som skal delta i evakueringa av danskar og afghanske tilsette ved ambassaden i Kabul og familiane deira.

Pakistans utanriksminister Shah Mahmood Qureshi stadfestar òg operasjonen på Twitter, ifølgje Ritzau:

– Har snakka med utanriksminister Jeppe Kofod i dag og delt: Pakistan fasiliterer evakueringa av diplomatisk og internasjonalt samfunn frå Kabul inklusive evakueringa av 431 afghanarar, som har jobba for den danske regjeringa, skriv han.

Flytrafikken stansa i Kabul

Søndag kveld evakuerte det danske forsvaret ei gruppe danskar og nordmenn frå Afghanistan, men det er uvisst om Noreg òg er involvert i operasjonen med passasjerflya måndag.

Måndag opplyser det amerikanske forsvaret at alle sivile og militære flygingar frå flyplassen i Kabul er stansa inntil vidare.

