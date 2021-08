FNs tryggingsråd ber om respekt for menneskerettane i Afghanistan

utenriks

På oppmoding frå Noreg og Estland møttest Tryggingsrådet måndag til hastemøte for å drøfte den dramatiske situasjonen i Afghanistan.

– Rådet er samstemte om tydeleg bodskap til Taliban om behov for umiddelbar slutt på valden og for å verne sivile og særleg kvinner og barn, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

– Tryggingsrådet understrekar òg viktigheita av å opprette lov og orden og adressere det maktvakuumet som oppstod etter at afghanske tryggingsstyrkar kollapsa og sentralregjeringa fall frå kvarandre. Det er svært viktig at Tryggingsrådet no står samla om ei fråsegn, seier ho.

I ei pressemelding som vart sendt ut etter møtet, uttrykkjer rådet sterk bekymring for dei mange rapportane som har komme om brot på menneskerettane rundt om i landet på grunn av konflikten.

Rådet understrekar behovet for at menneskerettane blir respekterte, ikkje minst rettane til kvinner og barn, og dei viser til den sårbare posisjonen humanitære arbeidarar, inkludert tolkar, er i.

