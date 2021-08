HRW ber om FN-gransking av forsvinningar i Bangladesh

utenriks

Organisasjonen krev òg at verda reagerer med sanksjonar mot tenestemenn som eventuelt viser seg å ha ansvar for forsvinningane.

Statsminister Sheikh Hasina har hatt makta i Bangladesh sidan 2009, og HRW meiner at forsvinningane har bidrege til å kneble ytringsfridommen og stanse open kritikk av styresmaktene.

I ein rapport som HRW offentleggjorde måndag, blir 86 personar namngitte som alle har forsvunne medan Hasina har sete ved makta. Blant dei er både forretningsfolk, studentaktivistar og andre politiske aktivistar.

– Vi ønskjer at FN og andre internasjonale ekspertar set i verk ei uavhengig etterforsking fordi det har vorte ganske klart at styresmaktene i Bangladesh ser ein annan veg og til og med sørgjer for at denne typen overgrep held fram med å vere ustraffa, seier Meenakshi Ganguly, ekspert på Sør-Asia i HRW.

Regjeringa har så langt ikkje kommentert skuldingane.

Andre organisasjonar har meldt at 600 personar har vorte arrestert det siste tiåret, og at dei som er lauslatne, har vore for redde til å snakke om det dei har vore utsette for.

