Kaos på flyplassen i Kabul – kommersielle flygingar kansellert

utenriks

– Eg kjenner meg veldig utrygg her. Dei fyrer av skot i lufta, seier ei kjelde på staden til nyheitsbyrået AFP måndag.

Videoar i sosiale medium viser enorme folkemengder som stormar flyplassen, og soldatane skal ha fyrt av skota i lufta for å hindre folk frå å ta seg inn på rullebanen.

– Menneskemengda er ute av kontroll. Skota vart fyrte av for å få kontroll over kaoset, seier ein amerikansk tenestemann til Reuters.

Fleire videoar viser desperate menneske som tilsynelatande prøver å ta seg inn i parkerte fly og klatrar opp på bygningar på flyplassen.

Flyplassen i Kabul er akkurat no stengd for alle andre fly enn militærfly, og USA har teke over kontrollen over flytrafikken.

Det er både afghanarar og utanlandske statsborgarar som har samla seg på flyplassen.

Søndag vedgjekk presidenten i Afghanistan, Ashraf Ghani, at Taliban har vunne. Han kom med uttalen etter å ha flykta frå landet. Flukta var nødvendig for å hindre blodspille, uttalte han.

(©NPK)