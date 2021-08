Kina og Russland evakuerer ikkje ambassadane sine i Kabul

utenriks

Den kinesiske ambassaden seier dei har bede «dei ulike partane» i landet vareta tryggleiken til kinesiske borgarar og sikre dei kinesiske interessene, skriv South China Morning Post.

– Ambassaden vi ta ytterlegare skritt for å minne kinesiske borgarar om å følgje nøye med på tryggingssituasjonen, ta ytterlegare forholdsreglar og unngå å gå utandørs, heiter det i ei fråsegn frå ambassaden.

Russland sa søndag at dei ikkje ville evakuere ambassaden sin, men seier måndag at delar av staben skal evakuerast.

Ein talsmann for Taliban sa søndag at dei har forsikra «alle ambassadar, diplomatiske senter, institusjonar og utanlandske borgarar» i Kabul om at dei framleis vil vere trygge.

På eit møte i juli fekk den kinesiske utanriksministeren Wang Yi forsikringar frå Afghanistan om at ingen skal få «bruke afghansk territorium til i utføre handlingar som er skadelege for Kina». Kina er bekymra for kva utviklinga i Afghanistan kan bety for Turkestans islamistiske parti, som Kina gir skulda for uroa i den vestkinesiske provinsen Xinjiang.

