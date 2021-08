Merkel: Situasjonen i Afghanistan er bitter, dramatisk og skremmande

utenriks

Merkel hadde pressekonferanse om Afghanistan i Berlin måndag.

– Dette er ei forferdeleg utvikling for dei millionane av afghanarar som ønskjer eit meir liberalt samfunn, sa ho.

Den tyske regjeringa fokuserer no på å evakuere tyske statsborgarar og afghanarar som har jobba for den tyske regjeringa og det tyske forsvaret. Merkel seier at dei kaotiske forholda i Kabul gjer operasjonen ekstremt vanskeleg.

Den tyske statsministeren seier ho har vore i kontakt med Frankrikes president Emmanuel Macron om saka og at det er sannsynleg at det vil bli halde eit møte i EU om situasjonen.

