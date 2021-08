Mette Frederiksen: Situasjonen i Afghanistan er katastrofal

utenriks

– Vi jobbar døgnet rundt, og de kan sjølv sjå bileta frå flyplassen i Kabul. Det har vore eit svært dramatisk døgn. Situasjonen er ikkje berre alvorleg, han er katastrofal, seier Frederiksen måndag.

– Situasjonen er kritisk, han er farleg, og ein kan trygt seie han er kaotisk på bakken, legg ho til.

Ho forsikrar at Danmark gjer alt dei kan for å hente ut borgarar som skal til Danmark. Natt til måndag opplyste forsvarsminister Trine Bramsen at det danske forsvaret hadde evakuert ei gruppe danskar og nordmenn.

Førre veke vedtok eit fleirtal i Folketinget at Danmark òg skal hente ut ei rekkje afghanarar som har jobba for danske styresmakter i Afghanistan, og som fryktar represaliar etter at Taliban har teke makta.

