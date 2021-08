Ni nordmenn evakuerte frå feltsjukehuset i Kabul – Forsvaret sender Hercules-fly

utenriks

Samtidig stadfestar Forsvaret overfor NTB at eit Hercules-fly som tok av frå Gardermoen i 12-tida måndag, skal sendast mot Afghanistan. Flyet blir ikkje sendt til Kabul, men til eit land i området der Noreg har nærvær.

NTB var til stades då flyet vart klargjort for avgang frå den militære delen av Gardermoen.

Alle norske tilsette på ambassaden er allereie evakuerte, stadfestar forsvarssjef Eirik Kristoffersen overfor VG.

– I samband med evakuering av tilsette i Utanriksdepartementet valde vi å trekkje ut ni av dei 36 norske som har hatt ansvaret for drifta av feltsjukehuset. No er det 27 nordmenn igjen, som saman med amerikanarane driv sjukehuset, seier han.

Forsvaret stadfestar overfor NTB at desse ni vart henta ut av Afghanistan natt til måndag.

Fly på veg

Til TV 2 seier forsvarssjefen at eit Hercules-fly er plassert nærare Afghanistan for å kunne evakuere lokalt tilsette som har jobba for dei norske styrkane dersom det blir naudsynt.

Han legg til at det blir jobba med fleire moglegheiter, og at dei òg har eit chartra fly, eit militært C-17, som dei kan nytte seg av gjennom internasjonalt samarbeid.

Han seier vidare at norske styrkar no løyser to oppdrag i Kabul: Dei bidreg til evakueringa og held oppe tryggleiken på eit militærsjukehus.

– No er det berre essensielt personell igjen på sjukehuset. 27 personar er igjen, ni er trekte ut. Dei som er trekte ut, er norske statsborgarar. Vi jobbar med å få ut dei lokalt tilsette, seier Kristoffersen.

Uoversiktleg situasjon

Han ønskjer ikkje å opplyse kor mange som står att, når også lokaltilsette frå den norske ambassaden, og deira næraste familie, skal fraktast ut av landet. Han stadfestar likevel at alle kan få plass i eit Hercules-fly, som har 98 sete.

Forsvarssjefen seier han er usikker på framtida og om Taliban vil tillate at det står eit norsk feltsjukehus på flyplassen. Til VG seier Kristoffersen at det må komme ei grundig vurdering av Talibans raske maktovertaking gjennom helga.

– Det blir eit spørsmål i ettertid om situasjonsforståinga var god nok, kor sterkt Taliban stod og kor lite vilje og dårleg leiarskap på høgt nivå det var hos dei afghanske tryggingsstyrkane. Når viljen ikkje var til stades og leiarskapen vart borte, kollapsa dette raskt, seier forsvarssjefen.

Situasjonen i Kabul og ved flyplassen er kaotisk. Tusenvis har samla seg på Kabuls flyplass i eit kaotisk forsøk på å forlate Afghanistan, og fleire døydde då dei prøvde å klamre seg til eit militærfly som tok av.

Måndag kveld melde Pentagon at alle sivile og militære flygingar er stansa.

(©NPK)