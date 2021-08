utenriks

Feltsjukehuset har base på den internasjonale flyplassen i Kabul.

– Dei har fullt fokus på oppdraget med å drive sjukehuset. I tillegg har dei hjelpt UD med å evakuere, seier kommunikasjonssjef Ole-Christian Emaus i Forsvarets operative hovudkvarter til NTB.

Utanriksdepartementet (UD) opplyste måndag at det vart jobba på spreng med evakueringa. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen stadfestar overfor VG at alt ambassadepersonell no er evakuert.

