Tida renn ut for å finne overlevande etter jordskjelvet i Haiti

utenriks

Talet på skadde har passert 5.700 personar, medan det nøyaktige dødstalet er 1.297, ifølgje ei oppdatering frå styresmaktene natt til måndag norsk tid.

Det kraftige jordskjelvet hadde ein styrke på 7,2 då det ramma den sørvestlege delen av landet laurdag morgon.

Redningsarbeidet er ein kamp mot klokka sidan den tropiske stormen Grace blir venta å treffe landet måndag med kraftig vind og nedbør.

Søv ute

I byen Les Cayes har mange menneske natt til måndag halde til utandørs framfor husa sine, eller det som er igjen av dei.

Fleire stader lempar folk bort bygningsrestar med hendene i håp om å finne familiemedlemmer som vart gravlagde i ruinane. Gatene er fulle av tunge maskiner som løftar opp murblokkene, og folk håpar framleis å finne overlevande.

– Takk Gud og også telefonen min, eg er i live, seier Marcel François, som vart redda ut av huset sitt i Les Cayes. Den yngre bror hans Job fortel at han fekk ein desperat telefonoppringing frå broren medan han var fanga under bygningsrestane

– Han sa at han ikkje kunne puste, at han var i ferd med å døy, seier Job Marcel.

Mange tragediar

Om lag 13.600 bygningar vart heilt øydelagde i skjelvet, og over 13.700 bygningar fekk skadar.

Jordskjelvet er den siste av ei rekkje tragediar som har ramma den karibiske øynasjonen dei siste åra. Landet vart òg offer for eit øydeleggjande jordskjelv i 2010. Det hadde ein styrke på 7 og tok livet over 200.000 menneske. Over 1,5 millionar menneske vart huslause, medan 60 prosent av helsevesenet i landet vart lagt i grus.

Fleire land lovar hjelp

Det er dessutan berre vel ein månad sidan president Jovenel Moïse vart likvidert i sin eigen bustad, noko som har bidrege til å gjere det svært fattige landet endå meir ustabilt midt i koronapandemien. Etter likvideringa har både kriminaliteten og smitten skote i vêret.

Mange land har lova å hjelpe Haiti, men statsministeren i Haiti, Ariel Henry, understrekar at hjelpa må vere betre samordna enn etter katastrofen i 2010. All hjelp skal no koordinerast av sivilforsvaret i landet, ifølgje Henry,

USA, nabolandet Den dominikanske republikken, Mexico, Cuba og Ecuador er allereie i gang med å hjelpe landet. Chile, Argentina, Peru og Venezuela har òg lova hjelp, så vel som FN.

