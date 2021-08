Tikhanovskaja: Lukasjenko står svakare enn før

utenriks

– Vi må endre forståinga om at nøkkelen til situasjonen ligg i Kreml. Nabolandet vårt støttar regimet, men resten av verda støttar oss. Det verkar ofte som om vestlege land er meir redde for Putin enn dei er for Lukasjenko, seier Tikhanovskaja til NTB.

Ho seier president Aleksandr Lukasjenko har skapt eit bilete av at Kviterussland er så integrert med Russland at dei ikkje kan bestemme sin eigen lagnad.

– Vi lever med dei, russarar er fantastiske folk, og vi vil ikkje miste sambanda med dei. Men regjeringa deira kan ikkje stanse oss frå å endre vårt eige land, seier Tikhanovskaja.

Intervjuet med opposisjonsleiaren gjekk føre seg på Nobels Fredssenter, der fredspriskandidaten fekk omvising. Fleire stortingskandidatar nominerte Tikhanovskaja før fristen gjekk ut 1. februar.

Slår ned på eksilaktivistar

Tikhanovskaja var torsdag og fredag i Oslo, der ho hadde samtalar med utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Ho vart motteken nærast som eit statsoverhovud, sjølv om ho har budd i eksil i Litauen det siste året.

Noreg anerkjenner ikkje presidentvalet i Kviterussland som vart halde i august 2020, der Lukasjenko meiner han fekk 80 prosent av stemmene. Saman med EU og ei rekkje andre vestlege land og internasjonale organisasjonar meiner Noreg det gjekk føre seg utbreidd valfusk. Svetlana Tikhanovskaja var den viktigaste kandidaten til opposisjonen og erklærte seg som rettmessig vinnar.

Valet vart følgd av massive demonstrasjonar, som Lukasjenko etter kvart slo brutalt ned på. Dei siste månadene har det vore stille i dei kviterussiske gatene, medan regimet til Lukasjenko har byrja å slå til mot kviterussiske opposisjonsaktivistar òg i utlandet.

Journalisten Roman Protasevitsj vart arrestert då Ryanair-flyet han var om bord på, vart tvinga til å naudlande i Minsk i mai. Aktivisten Vitalij Sjisjov vart funnen hengd i ein park i Ukraina i byrjinga av august, og løparen Kristina Timanovskaja måtte søkje asyl i Polen etter å ha kritisert lagleiinga i OL.

– Sjølvsagt er han svakare

Likevel meiner Tikhanovskaja at Lukasjenko står svakare enn han gjorde i august i fjor.

– Sjølvsagt er han svakare. Motstanden held fram utan dei store, vakre demonstrasjonane, seier ho.

Ho fortel ivrig om strukturane opposisjonen har bygd, som ho meiner svekkjer og plagar regimet kvar dag. Kommunikasjonen mellom folk er mykje betre, meiner Tikhanovskaja, og grasrotrørsla på arbeidsplassar, blant studentar og i ulike nabolag og bustadblokker har vakse.

Aktivistar lagar undergrunnsaviser som dei kan distribuere i område utan internett, og hjelper folk med å få tilgang til uavhengige medium. Dei hjelper òg familiane til politiske fangar, slik at folk skal vite at familiane deira ikkje blir forlatne dersom dei blir arresterte.

– Vi har òg bygd opp eit internasjonalt press. Sjølvsagt vil den politiske og økonomiske isolasjonen svekkje regimet, det er mykje svakare enn i fjor, seier Tikhanovskaja.

Ingen er trygge

Ho innrømmer at det ikkje er klart når regimet til Lukasjenko vil falle, dersom det fell. Tikhanovskaja vil ikkje vende tilbake til Kviterussland før ho kjenner seg trygg, men ho seier at opposisjonelle heller ikkje kan kjenne seg trygge i utlandet.

– Ingen kan kjenne seg trygge no. Ikkje i Kviterussland, ikkje i eksil. I mitt tilfelle har eg tryggingsfolk rundt meg, takka vere litauiske styresmakter. Eg må ikkje sjå meg rundt etter forfølgjarar. Men det er det tusenvis som må, seier ho.

Regimet er til stades overalt, og ingen veit kven som blir det neste målet deira, ifølgje Tikhanovskaja. Opposisjonen jobbar med å informere opposisjonsfolk om korleis dei skal agere dersom dei trur dei blir forfølgde, kven dei kan snakke med, og kvar dei bør dra.

– Sanksjonar rett veg å gå

Etter hendinga med Protasevitsj innførte EU kraftige sanksjonar mot det kviterussiske regimet, saman med USA, Storbritannia og fleire andre land. Også Noreg slutta seg til desse sanksjonane. Det meiner Tikhanovskaja er rette vegen å gå.

– Sidan august i fjor har land prøvd å nå inn til dette regimet på diplomatisk vis. Dei har prøvd å be om lauslating av politiske fangar og nyval. Ingen vart høyrde, seier ho.

Også før flyet med Protasevitsj vart tvinga til Minsk, var Kviterussland gitt sanksjonar. Men Tikhanovskaja meiner dei ikkje var effektive nok.

– 36.000 har vorte fengsla eller torturert. 70 personar stod på sanksjonslista. Det er ikkje sanksjonar, seier ho.

Bedrifter snakkar med opposisjonen

På pressekonferansen på torsdag med Tikhanovskaja sa den norske utanriksministeren at spørsmålet om effekten til dei nye sanksjonane ikkje har eit ja- eller nei-svar.

– Sanksjonane har ein effekt og gjer det vanskelegare å gi eliten fordelar, noko som kan opne eit skilje, som så kan føre til samtalar med opposisjonen, sa Søreide.

Kviterussaren Tikhanovskaja er meir overtydd, og meiner ein vil sjå verknader av sanksjonane dei næraste månadene. Ho fortel òg at kviterussiske bedrifter knytt til Lukasjenko har byrja å opprette kontaktar med opposisjonsleiinga.

– Dette er veldig viktige signal. Sanksjonar fungerer heilt klart, og dei er det kraftigaste verkemiddelet verdssamfunnet har for å påverke situasjonen, seier ho.

