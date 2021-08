To væpna menn drepne av amerikanske soldatar ved Kabuls flyplass

utenriks

Bortsett frå denne hendinga, ser det ikkje ut til at Taliban har blanda seg inn i den panikkarta evakueringa frå flyplassen utanfor den afghanske hovudstaden, skriv New York Times.

Rundt 3.000 amerikanske soldatar var venta å vere på plass ved flyplassen måndag morgon, med ytterlegare 3.000 soldatar undervegs, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. Amerikanske fly og dronar dekkjer flyplassen, men har ikkje gjennomført nokon luftangrep, seier tenestemannen.

Han fortel òg at general Kenneth F. Mackenzie, som nyleg tok over leiinga av den attståande amerikanske militære innsatsen. møtte representantar for Taliban i Qatars hovudstad Doha søndag.

