Tysk statsministerkandidat: Afghansk tilbaketrekking er Natos største fiasko

utenriks

– Det er openbert at engasjementet til det internasjonale samfunnet har mislykkast, seier CDU-leiar Laschet måndag etter at Taliban har innteke den afghanske hovudstaden Kabul, og vestlege borgarar flyktar hals over hovud.

– Dette er den største fiaskoen Nato har opplevd sidan alliansen vart grunnlagd, og vi står overfor ei epokegjerande endring, seier Laschet, som seier det viktigaste no er å konsentrere seg om evakueringa frå Afghanistan.

– Men vi skal snakke om årsakene og konklusjonane vi kan trekkje etter dette redningsoppdraget – ein brutalt ærleg analyse av feil på tysk side, i alliansen og i det internasjonale samfunnet, seier mannen som håpar å overta som statsminister etter Merkel etter valet i haust i Tyskland.

(©NPK)