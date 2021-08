Venezuelansk opposisjonspolitikar lauslaten

utenriks

35-åringen var mellom anna sikta for terrorisme, angrep på grunnlova og samansverjing. Vilkåra knytt til lauslatinga er førebels ikkje kjende.

Arrestasjonen av Freddy Guevara i juli samanfall med at presidenten i Venezuela, Nicolás Maduro, opna for at regjeringa ville gå i samtalar med opposisjonen i landet.

Representantar frå regjeringa og opposisjonen i Venezuela skreiv fredag under på eit dokument der dei gjekk med på å delta i omfattande samtalar og ein forhandlingsprosess tilrettelagd av Noreg og med Mexico som vertskap, i Mexico by.

