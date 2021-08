Afghanistan-krigen har kosta mange tusen milliardar kroner

utenriks

Etter at Taliban tok over Kabul, er islamistane i ferd med å vinne att den politiske makta dei hadde før USA-invasjonen i 2001. Dette har fått mange til å stille spørsmål ved resultata av krigføringa og ressursbruken i Afghanistan. Ein ting som er sikkert, er at kostnadene har vore høge.

Over 47.000 sivile har vorte drepne i krigføringa sidan 2001, ifølgje Costs of War-prosjektet ved Brown University i USA. Talet på drepne afghanske soldatar er usikkert. Men Costs of War har anslått at talet er høgare enn 66.000. Over 51.000 Taliban-krigarar og andre opprørarar blir antekne å ha mista livet.

Over 2.440 amerikanske soldatar har vorte drepne. I tillegg kjem over 1.140 falne frå Nato-land og andre land som har vore allierte med USA. Noreg har mista ti soldatar i Afghanistan.

Dei samla økonomiske kostnadene er usikre. Brown University har anslått at USA har brukt over 970 milliardar dollar i Afghanistan og nabolandet Pakistan. Summen svarer til over 8.600 milliardar kroner. I tillegg kjem utgiftene til USAs allierte.

