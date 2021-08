Britisk helsestyresmakt: Ingen auka abortrisiko etter koronavaksinasjon

utenriks

Talet på innrapporterte saker om abort og dødfødslar er låge når det gjeld talet på gravide som har fått koronavaksinar til no, samanlikna med talet som var innrapportert i Storbritannia før pandemien, slår Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) fast i ei oppdatering som vart publisert måndag.

MHRA går no gjennom meldingar om antekne bieffektar knytt til menstruasjon og unormal vaginal bløding etter vaksinasjon. Men så langt er det heller ikkje på dette området funne nokon faktorar som støttar ei kopling mellom slike hendingar og koronavaksinasjonar.

Samtidig har gravide som har symptomatisk covid-19, to til tre gonger større risiko for at barnet blir tidlegfødd, opplyser MHRA.

