utenriks

Diplomatane skal no jobbe på flyplassen.

Departementet vil ikkje stadfeste om flyet no skal bringe danske medarbeidarar og afghanarar som har hjelpt Danmark ut av landet. Utanriksminister Jeppe Kofod skriv likevel på Twitter at alle krefter blir sette inn for å evakuere folk frå Kabul.

– Eg kan stadfeste at danske diplomatar er på bakken og er operative på flyplassen i Kabul, skriv han, og konstaterer at situasjonen er ekstremt vanskeleg.

