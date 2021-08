Kvinneleg nyheitsanker tilbake på afghansk TV

utenriks

Nyheitssjef Miraqa Iqbal har tysdag lagt ut eit bilete på Twitter som viser eitt av dei kvinnelege nyheitsankera til Tolo tilbake på skjermen.

Mange kvinnelege journalistar i Afghanistan fryktar for eigen tryggleik etter at den islamistiske geriljarørsla tok kontroll over hovudstaden og i praksis styrer landet.

Taliban dukka måndag opp i lokala til Tolo der dei sjekka våpena til tryggingsvaktene og samla inn våpen som var delte ut av den no avsette regjeringa. Deretter skal det ha vorte semje om at Taliban skal sørgje for tryggleiken ved kontora til TV-stasjonen.

