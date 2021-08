Malala oppmodar land til å opne grensene for afghanske flyktningar

utenriks

Pakistanske Malala er internasjonalt kjent for kampen sin for jenters rett til utdanning. Ho vart sjølv skoten og alvorleg såra av tilhengjarar av Taliban for engasjementet sitt i 2012, men ho gav ikkje opp kampen. I 2014 vart ho den yngste mottakaren av ein nobelpris nokosinne, berre 17 år gammal.

No som Taliban har teke over makta i Afghanistan, engasjerer ho seg for afghanske flyktningar og minne om at menneskerettane i landet må vernast.

Måndag hadde Malala ein samtale med Erna Solberg, der ho oppmoda den norske statsministeren til å ta opp kampen for kvinners rettar i Afghanistan i FN.

Appell til leiarane i verda

I eit intervju som skal sendast på BBC Newsnight, appellerer ho til leiarane i verda. Ho fryktar for menneskerettane under Taliban og korleis maktovertakinga vil ramme kvinnene i Afghanistan.

Ho fortel at ho har teke kontakt med ei rekkje leiarar rundt om i verda. Måndag hadde ho samtalar med statsminister Erna Solberg i forkant av hastemøtet om Afghanistan i FNs tryggingsråd. Ho fortalde om bekymringane sine og oppmoda Tryggingsrådet til å vedta ein resolusjon for å verne afghanske kvinner, jenter og minoritetar.

Kvinners rettar

Ho ber spesielt USA, Storbritannia og Vesten om at dei må verne menneskerettar og spesielt kvinners rettar.

– Eg har sendt brev til statsminister Imran Khan og bede Pakistan om å ta imot flyktningar, og å sikre at barn på flukt får vern og har tilgang til utdanning.

– Men – alle leiarar som kan høyre meg no – dei må hugse at dei har eit viktig strategisk rolle å spele no.

Viktig for global fred

– Dei må ta modige skritt for å verne menneskerettane. Akkurat no er det viktig ikkje berre for dei fattige, for fred i Afghanistan, men for fred globalt, meiner Malala.

Ho understrekar at lokale omsetjarar og menneskerettsaktivistar treng hjelp no, og at land bør ønskje flyktningar velkommen frå krigssona.

– Land må opne grensene sine for afghanske flyktningar, oppmodar ho.

Vonde erfaringar

Ho ønskjer ikkje at afghanske kvinner og jenter skal leve under slike forhold som ho gjorde under Talibans styre i Pakistan.

– Vi pleidde å gøyme bøkene våre under skjerfa. Kvinner fekk ikkje lov til å gå på marknader. Væpna Taliban-folk kontrollerte at kvinner ikkje skulle jobbe, ikkje gå for å handle og jenter skulle ikkje gå på skule.

– Det var livet vårt under Taliban. Det var òg livet til mange kvinner i Afghanistan under (den førre) Taliban-regjeringa. Og det har vore livet til mange afghanske kvinner dei siste åra i område der Taliban har hatt kontroll.

– No vil eg stå opp for dei. Eg hevar stemma mi for dei. Vi kan ikkje godta dette. Vi kan ikkje leve i ei verd der ei jente blir nekta retten sin til utdanning, seier Malala i intervjuet.

– Kvinnene og jentene i Afghanistan er framleis modige, dei er sterke og dei hevar framleis stemmene sine. Vi må lytte til dei og kva dei treng.

