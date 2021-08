Medieprofessor uroleg for journalistar i Afghanistan

utenriks

– For ei stund sidan vart det anslått at meir enn hundre medium har stengt i provinsane, og det er sikkert mange fleire no, sjølv om ingen lenger har oversikta, seier Eide til Journalisten.

Eide, som er professor emerita ved Oslomet og medlem av Norsk PENS afghanistan-utval, seier ho stadig sjekkar oppdateringar frå mediehusa i landet, for å registrere kven som framleis sender.

Til nettstaden seier Eide at ho fryktar for tryggleiken til dei «sårbare ytrarane» i Afghanistan, mellom dei journalistar, forfattarar, redaktørar og andre medietilsette.

Kvinnesynet til Taliban har ført til at mange har uttalt særleg otte for situasjonen til kvinnelege journalistar i landet.

– Men dei mannlege journalistane er ikkje i mindre fare. Dei som offentleg har kritisert Taliban, er i livsfare no. Og fordi dei ikkje har jobba for ambassadar eller militære styrkar, står dei lenger bak i evakueringskøen, seier Eide.

