Mexico vil oppheve sanksjonane mot Venezuela

utenriks

Mexicos utanriksminister Marcelo Ebrard seier at Mexicos strategiske mål er avtalar som opnar for at Venezuela kan halde fram utan sanksjonar og med full anerkjenning frå verdssamfunnet.

Representantar for dei to partane hadde det første møtet sitt før helga. Dei vart då samde om å møtast igjen 3.–6. september for å snakke om val og lettingar i sanksjonane.

Noreg, som meklar mellom partane, kalla møtet konstruktivt.

President Nicolas Maduros framtid er ikkje tema for forhandlingane, men opposisjonsleiaren Juan Guaidó, som USA og 60 land reknar for å vere den legitime presidenten i landet, vil ha garantiar frå regjeringa om eit ryddig val og lauslating av politiske fangar.

USA, Canada og EU har sagt at dei kan vere villige til å revurdere sanksjonane om forhandlingane fører til «meiningsfull framgang».

På spørsmål om han er villig til å mekle i samtalar med USA, seier Ebrard at Mexico føretrekkjer å vere nøytralt.

(©NPK)