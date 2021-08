Militærfly tek opp att evakuering frå Kabul

utenriks

Flygingane vart tekne opp att tysdag morgon, opplyser ei ikkje namngitt vestleg tryggingskjelde på flyplassen til Reuters.

Start- og rullebanen i Kabul måtte stengjast måndag då tusenvis av menneske i desperat flukt frå hovudstaden, hadde samla seg der i håp om å ta seg om bord i flya. Dramatiske filmopptak viste personar som prøvde å klamre seg til militærfly som var i ferd med å ta av.

Amerikanske militære har overteke ansvaret for flyplassen. I kaoset som oppstod måndag, mista sju menneske livet.

Generalmajor Hank Taylor i det amerikanske forsvaret opplyste under ein pressekonferanse i Pentagon måndag kveld norsk tid at militærfly då var på veg inn til Kabul etter at trafikken på flyplassen var stengd tidlegare på dagen.

Eit C-17-fly med soldatar frå det amerikanske marinekorpset hadde allereie landa, og endå eit transportfly med forsterkningar var på veg inn, opplyste han.

Tyskland sende måndag to transportfly i retning Afghanistan for å starte evakuering av tyske statsborgarar og afghanske medhjelparar. Det eine flyet, av typen A400M, sirkla over Afghanistan i fem timar og var nær ved å sleppe opp for drivstoff før det fekk landingsløyve.

Ei rekkje land er i ferd med å evakuere personell frå Afghanistan, og det å halde flyplassen open, er nødvendig for å få gjennomført evakueringa.

