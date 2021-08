Norsk forsvarsmateriell kan hamne i hendene på Taliban

utenriks

Oberst og sjef for logistikkavdelinga ved Forsvarets Fellesoperative hovudkvarter Morten Andersen stadfestar overfor VG at Noreg framleis har materiell ståande igjen i Kabul. Materiellet var mellom anna tiltenkt donert til afghanske spesialstyrken.

– Det materiellet vi hadde tenkt å donere, var mellom anna eit par lette terrengkøyretøy, ATV-er, totalt seks pansra Toyota landscruiserar, eit tal konteinarar, noko inventar og forbruksmateriell, seier han.

Han seier førsteprioritet for Forsvaret er å få ut personell. Deretter vil dei ta stilling til kva som skjer med materiellet.

– Vi må ta stilling til om vi må prøve å få ut desse landscruiserane og eventuelt signaturmateriell, gjere det ubrukeleg på staden eller akseptere at det kjem i bruk av nokon andre, seier han.

Han seier han ikkje kan sjå bort frå at det hamnar i Talibans hender då det står i Kabul no, men at intensjonen er å prøve å ta de heim til Noreg.

