Norsk innsats har betra kvardagen til afghanske kvinner – men kosta mange liv

utenriks

Gjennom 20 år, frå desember 2001, hadde Noreg militært nærvær i det sentralasiatiske landet. På det meste var det 600 norske soldatar der på éin gong. Framleis er det eit norsk feltsjukehus på flyplassen i Kabul, eitt av få stader der vestlege styrkar framleis er til stades i landet.

Fram til 2014 var bidraget del av den internasjonale styrken Isaf. Alle greiner av Forsvaret deltok. I periodar hadde Noreg F16-jagarfly og helikopter utplasserte i landet.

I starten bidrog Noreg mest sør i Afghanistan. Gradvis flytta sentrum for innsatsen seg nordover – først frå Kandahar til Kabul, derfrå til storbyen Mazar-e Sharif og Faryab-provinsen. Noreg hadde ansvar for eit såkalla Provincial Reconstruction Team (PRT) for Faryab frå 2005.

Dei siste åra har det viktigaste norske bidraget vore opptrening av spesialpolitistyrkar, og dessutan stabsoffiserar og det nemnde feltsjukehuset.

Den mørkaste dagen

Til saman har 9.200 norske soldatar tenestegjort i Afghanistan, ifølgje Forsvarets eigne tal. Ti av dei vart drepne under innsatsen, og mange fleire må slite med fysiske og psykiske plager resten av livet.

Den mørkaste dagen for Noreg i Afghanistan var 27. juni 2010. Fire norske soldatar vart drepne då køyretøyet deira trefte ei vegbombe. Ein annan mørk dag var då oberstløytnant Siri Skare vart drepen av rasande demonstrantar som storma FN-kontoret i Mazar-e Sharif 1. april 2011.

Også sivile nordmenn har bøtt med livet. Legen Egil Kristian Tynæs var på oppdrag for Leger Uten Grenser. Saman med fire andre hjelpearbeidarar frå organisasjonen vart han drepen i Badghis-provinsen i 2004. Fire år seinare vart Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen drepen under eit terrorangrep på eit hotell i Kabul. Han var del av pressefølgjet til dåverande utanriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), som også var i stor fare.

Milliardar av kroner

Tal frå Norad viser at Noreg har bidrege med 12,3 milliardar kroner i sivil bistand til landet. I samband med rapporten frå Godal-utvalet om kva Noreg hadde oppnådd, kom det i 2016 fram at den militære innsatsen hadde kosta 11,5 milliardar kroner. Det er ikkje kjent kor store kostnader som har komme sidan.

Idet konflikten nærmar seg slutten, stiller mange spørsmålet om kva Vesten har oppnådd i landet.

– Eg er meir pragmatisk. Eg jobba i Afghanistan før 2001. Du kan sjå på kor mange som har fått utdanning og universitetsutdanning, og helsevesenet er styrkt, seier forskingssjef Arne Strand ved Christian Michelsen-instituttet i Bergen.

Tal frå FN viser òg ei rekkje lyspunkt. Forventa levealder i Afghanistan har auka frå 56 til 64 år. Barnedøyinga er meir enn halvert, talet på barn som kan lese og skrive har auka. 89 prosent av innbyggjarane i afghanske byar har tilgang til reint vatn, mot 16 prosent før 2001.

Det blir òg inngått 17 prosent færre barneekteskap, og nærare dobbelt så mange jenter byrjar på skule som før krigen.

Kan bidra til å drive ein stat

I tillegg fortel Strand om kvinner som har komme i jobb og landsbyprosjekt som har bidrege til at landsbybuarane kan få moglegheit til å forbetre situasjonen sin.

– Vi sit igjen med titusenvis, hundretusenvis av unge som er i ein heilt annan situasjon i dag enn dei var i 2001. Dei kan bidra til å drive ein stat, og også stille krav til Taliban, seier Strand.

Også Afghanistan-veteranen Frode Larsen skryter av innsatsen Vesten gjorde, særleg for kvinnene i landet.

– Har det heile vore bortkasta? I eit geopolitisk perspektiv må ein jo berre innsjå at det har det. Men så hugsar eg på alle dei gongene eg såg glade afghanske jenter på veg til eller frå skulen, og alle dei tøffe kvinnene som eg meiner er framtida til Afghanistan, skriv han i eit Facebook-innlegg som sidan har vorte publisert i Bergens Tidende.

