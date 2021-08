Pakistan: Rett av USA å forlate Afghanistan

utenriks

Samtidig som Pakistan har tette militære band til USA, har landet i årevis vorte skulda for å spele eit dobbeltspel i Afghanistan.

Etter at Taliban i helga tok over Kabul, feira konservative religiøse pakistanarar i gatene. Og også på øvste nivå i regjeringa var det fleire som tilsynelatande reagerte positivt.

– Afghanarane har brote lenkjene til slaveriet, sa statsminister Imran Khan. Uttalen kom i ein samanheng der han snakka om å frigjere sinnet frå «mentalt slaveri».

Samanlikna med Saigon

Khans rådgivar Raoof Hasan seier at den afghanske presidenten Ashraf Ghani og hans «korrupte team» var ei hindring for fred i Afghanistan.

– Taliban ønskte ikkje fredssamtalar før Ghani gjekk av, seier Hasan til nyheitsbyrået DPA.

Pakistans minister for menneskerettar, Shireen Mazari, har på Twitter lagt ut eit bilete av eit helikopter som evakuerer amerikanske diplomatar i Kabul – saman med eit bilete av USAs evakuering i Vietnam i 1975.

Samtidig har fleire islamistiske pakistanske politiske parti gratulert Taliban med sigeren.

– Logisk avslutning

Pakistans FN-ambassadør Munir Akram meiner på si side at det var rett av USA å forlate Afghanistan.

– At Biden støtta avgjerda til forgjengaren om uttrekking, var ei logisk avslutning på denne konflikten, sa han måndag.

Til journalistar som var samla i FN-hovudkvarteret i New York, sa Akram at verdssamfunnet no må stå samla «for å sikre ei inkluderande politisk løysing for langvarig fred, tryggleik og utvikling i Afghanistan».

– Pakistans syn om at konflikten i Afghanistan aldri kunne løysast militært, har vorte stadfesta, sa han.

Pakistanske basar

Dei pakistanske utsegnene speglar den komplekse rolla som landet i årevis har spelt overfor Afghanistan.

I 2001 hadde pakistanske militærbasar ei viktig rolle då USA og deira allierte invaderte Afghanistan.

I nyare tid er forsyningar til dei internasjonale styrkane i Afghanistan vorte frakta gjennom Pakistan.

Men samtidig har Pakistan vorte skulda for å støtte Taliban i løyndom. Taliban har mellom anna hatt tilfluktsstader på pakistansk territorium, skriv Wall Street Journal.

Eit anteke motiv har vore å hindre at erkefienden til Pakistan, India, allierer seg med Afghanistan.

Avviser skuldingar

Skuldingane har vorte avviste av statsminister Imran Khan. Han nekta nyleg for at pakistanske væpna grupper har teke seg inn i Afghanistan for å hjelpe Taliban.

Somme pakistanske ekspertar åtvarar om at Talibans siger kan få farlege ringverknader òg i Pakistan. Det er ein risiko for at den pakistanske Taliban-rørsla TTP kan bli eggja.

– At militante islamistar tek makta i Afghanistan, vil definitivt gjere pakistanske militante modigare. Dette er eit marerittscenario for Islamabad, seier tryggingsanalytikar Fida Khan til DPA.

Pakistan-ekspert Madiha Afzal seier til Financial Times at TTP reknar maktovertakinga til Taliban som ein ideologisk siger.

(©NPK)