Stoltenberg: Afghanistans leiarar svikta

utenriks

– Den politiske leiinga makta ikkje å stå imot Taliban og sikre den fredelege løysinga det afghanske folket ønskte. Denne svikten i leiarskap førte til den tragedien vi no er vitne til, sa Jens Stoltenberg på pressekonferansen i Nato hovudkvarter tysdag.

– Samtidig er det òg behov for ei ærleg vurdering av Nato engasjement. Trass betydelege investeringar og offer, kom kollapsen raskt og brått, seier Stoltenberg.

– Eit nytt Afghanistan

Generalsekretæren seier det er mykje å lære etter oppdraget i Afghanistan, men legg til at det òg har vore framsteg.

– Nato og partnarane våre gjekk inn etter 11. september for å hindre at landet skulle bli ein fristad for terroristar. Dei to siste tiåra har det ikkje vore nokon terrorangrep på alliert jord, utført frå Afghanistan. Dei som no tek makta, har eit ansvar for å sikre at internasjonale terroristar ikkje igjen får fotfeste, understrekar Stoltenberg.

– Takka vere det militære nærværet vårt og støtte, har ein ny generasjon kunna vekse opp i eit nytt Afghanistan, der dei har kunna ta utdanning, involvere seg i politiske prosessar, drive forretningar og nyte ein mangfaldig medieflora. Afghanistan i dag er veldig annleis enn i 2001.

Stoltenberg seier dette ikkje er lett å reversere og minner om at verda må følgje med og halde fram med å støtte eit stabilt og fredeleg Afghanistan.

Held fram evakuering

Dei mest umiddelbare oppgåvene til Nato er likevel å evakuere eige personell og afghanarar som har hjelpt alliansen.

– Folka våre jobbar døgnet rundt for å halde flyplassen i Kabul i drift. Situasjonen er svært utfordrande, og eg vil takke dei 800 sivilt tilsette og militære styrkar frå medlemslanda våre som sikrar flyplassen, seier Stoltenberg og trekkjer spesielt fram styrkar frå USA, Tyrkia og Storbritannia.

Nato-landa vart tysdag samde om å sende fleire fly og jobbe for å fullføre evakueringa. Stoltenberg bad Taliban respektere denne prosessen og sørgje for at flyplassen, vegane og grensene er opne.

– Det må òg vere ein fredeleg overgang – utan hemn og represaliar – til eit inkluderande styre. Ei regjering som ikkje respekterer grunnleggjande rettar, risikerer å bli isolert frå det internasjonale samfunnet, seier Nato-sjefen og understrekar at alle afghanarar – menn, kvinner og barn – har rett til eit trygt og verdig liv.

Kjensleladd pressekonferanse

Då Stoltenberg opna for spørsmål, måtte den første journalisten kjempe for å halde tårene tilbake.

Lailuma Sadid frå Brussels Morning hadde ein plakat i bakgrunnen med teksten «Afghan lives matter». Ho var svært opprørt då ho spurde Stoltenberg om framtida for kvinner i Afghanistan. Då ho trygla Stoltenberg om ikkje å anerkjenne den kommande Taliban-regjeringa, tok kjenslene overhand.

Også Teri Schultz frå amerikanske NPR var tydeleg ramma då ho stilte spørsmål om afghanske journalistar, særleg kvinner.

– Dei gøymer seg i husa sine. Ei utdanning kjem ikkje til å hjelpe dei no, påpeika Schultz, før ho spurde kva Stoltenberg kan gjere for å avhjelpe situasjonen deira.

Stoltenberg svarte mellom anna at Nato vil hjelpe til med å halde flyplassen i Kabul open slik at folk kan komme seg ut.

