Tårevått spørsmål til Stoltenberg frå afghansk journalist

Sadid stilte med eit banner i bakgrunnen der det står «Afghan Lives Matter» medan ho stilte eit langt spørsmål om grunnen for Nato-avgjerd om å trekkje seg ut i Afghanistan.

Journalisten var svært opprørt medan ho spurde om framtida for kvinner i Afghanistan. Ho avslutta med å trygle Stoltenberg om ikkje å anerkjenne Taliban-regjeringa som no har makta i landet.

Stoltenberg innrømmer at det var ei svært vanskeleg avgjerd for Nato å trekkje seg ut av Afghanistan og kalla det ein tragedie, men sa òg at Afghanistans nye leiarar vil haldast til ansvar for kvinners og andres rettar.

– Fleire generasjonar menn og kvinner, særleg kvinner, i Afghanistan har fått utdanning og tek del i politiske prosessar, og det vil ikkje vere lett for dei nye leiarane å utslette desse framstega, sa generalsekretæren.

Også Teri Schultz frå amerikanske NPR var tydeleg ramma då ho stilte spørsmålet sitt om afghanske journalistar, særleg kvinner.

– Dei gøymer seg i husa sine. Ei utdanning kjem ikkje til å hjelpe dei no, sa Schultz, før ho spurde kva Stoltenberg kan gjere for å avhjelpe situasjonen deira.

Stoltenberg svarte mellom anna at Nato vil hjelpe til med å halde flyplassen i Kabul open slik at folk kan komme seg ut.

