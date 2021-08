14 evakuerte nordmenn landa i København

utenriks

Ingen danskar er om bord på evakueringsflyet, ifølgje utanriksdepartementet i Danmark.

Flyet tok av frå Islamabad i Pakistan ved 21-tida tysdag kveld norsk tid med dei 15 personane om bord. Pakistan hjelper til i evakueringa av danske borgarar og afghanarar som har arbeidd for Danmark.

Onsdag morgon landa eit fly som tok av frå Islamabad, på lufthamna i København etter ei mellomlanding i Tbilisi.

Dansk UD stadfestar at dette var eit evakueringsfly og opplyser at avtalen om å leige flyet var i ferd med å gå ut, og at det derfor måtte flyge frå Islamabad med så få personar om bord.

– Vi er midt i ein evakueringssituasjon, så eg ønskjer ikkje å gje nokon fleire detaljar om det av omsyn til tryggleiken til dei det gjeld, skriv talsperson Ragnhild H. Simenstad i UD i ein e-post til NTB.

Islamabad fungerer som ein base for evakuering av danske borgarar frå Afghanistan, og evakuerte blir først flogne frå Kabul til Islamabad og så vidare til København.

(©NPK)