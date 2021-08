Amerikanske sjukehus kneler under presset frå deltavarianten

utenriks

Etter stort press på intensivavdelingane under smittebølgja i vinter minka presset på helsevesenet utover våren og tidleg på sommaren, men no aukar intensivinnleggingane kraftig igjen.

Presset er størst søraust i USA, i eit belte langs Mexicogolfen frå Texas til Florida.

Har passert førre bølgjetopp

Sistnemnde har den verste koronasituasjonen i landet, og det er for tida over 70 innlagde per 100.000 innbyggjarar, skriv New York Times. Den førre toppen vart nådd i januar, med snautt 40 innleggingar per 100.000 innbyggjarar. Til samanlikning var 32 koronapasientar innlagde på sjukehus i Noreg tysdag; det er færre enn 1 per 100.000.

Tysdag vart det registrert 1.017 nye dødsfall, medan gjennomsnittet den siste månaden har vore 769 dødsfall i døgnet. Det er første gong sidan mars at det er registrert over 1.000 dødsfall.

Delstatane Louisiana, Mississippi og Arkansas – som alle ligg i sør – er blant dei sju som har fleire innlagde enn gjennomsnittet og fleire enn ved førre topp i vinter. I Louisiana er det i snitt registrert 5.800 nye smittetilfelle per dag den siste veka, 50 prosent fleire enn i vinter. Sør i delstaten er over 95 prosent av intensivplassane til sjukehusa opptekne.

– Fleire døyr

– I denne bølgja er det ikkje berre fleire pasientar, men fleire som er i kritisk tilstand. Dessverre ser vi òg at det er fleire som døyr i denne bølgja, seier lungelege Justin Fowlkes ved sjukehuset North Oaks eit par mil utanfor New Orleans til nyheitsbyrået AFP.

På sjukehuset hans er ein av dei 18 intensivplassane nettopp vorte ledig, men blir førebudd umiddelbart for å ta imot ein ny pasient som treng hjelp av respirator for å puste. Dei fleste av pasientane på intensivavdelinga blir haldne i kunstig koma for at kroppen skal få kvile mest mogleg.

– Vi vil ikkje at kroppen skal gjere noko av jobben. Vi vil at respiratoren skal gjere alt for dei, seier Charles Abrams, som koordinerer behandlinga av dei aller sjukaste. I tillegg til pasientane, bekymrar han seg for sjukepleiarane som jobbar med dei.

– Situasjonen teken i betraktning, klarer dei seg bra, seier han medan auga blir fylte av tårer.

Arbeidsforholda er svært krevjande, og sjukehuset tilbyr psykologisk hjelp. For nokon går det òg ut over familielivet.

– Nokre gonger er det nesten så det er vanskeleg å vere heime med familien. Dei skjønar ikkje heilt kva vi må handtere, og det er vanskeleg å fortelje dei det, seier intensivsjukepleiar Stefanie Gras.

To ledige intensivplassar

Og Louisiana er altså langt frå åleine om å slite. I Alabama litt lenger aust er òg kapasiteten sprengd. Delstaten har 1.562 intensivplassar, og måndag var det 1.560 pasientar som trong intensivbehandling, ifølgje nyheitsbyrået AP.

– Vi har aldri før hatt så stor pågang, seier leiaren for Alabamas sjukehusforeining, Don Williamson. 48 prosent – nesten halvparten – av pasientane på intensivavdelingane er innlagde på grunn av covid-19. Brorparten av desse er ikkje vaksinerte, fortel Williamson.

Problem lengst vest

Langt unna bibelbeltet i sør opplever òg Hawaii stor pågang. Dei største private sjukehusa i delstaten har ingen ledige senger på intensivavdelinga. Også her er dei fleste covid-19-pasientane uvaksinerte, noko som bidreg til frustrasjon blant slitne tilsette.

På øyane i Stillehavet er det no omtrent dobbelt så mange innlagde koronapasientar som ved toppen i vinter. Også i Washington og Oregon på vestkysten er talet på innlagde høgare no enn då den førre toppen vart nådd for eit halvt år sidan.

Meir enn firedobling

Den viktigaste grunnen til at covid-19-pasientar hamnar på intensivavdeling, er at dei byrjar å få problem med å puste eller at blodtrykket fell.

– Somme er så sjuke at dei kjem rett hit. Ofte er det rundt andre dagen at vi ser ei endring – anten til det betre eller det verre – men det varierer, seier legen David De La Zerda til New York Times. I over eitt år har han behandla pasientar ved intensivavdelinga på Jackson Memorial Hospital i Miami.

Førre veke viser offisiell statistikk at 300 covid-pasientar var lagde inn ved sjukehuset. I juli var talet 70.

– Angrar at dei droppa vaksine

Sjølv om den aukande smitten minner om tidlegare bølgjer, men med vaksinar tilgjengeleg, kjennest den tyngre.

– I større grad enn tidlegare er viruset i ferd med å bli ein sjukdom som kan førebyggjast. No veit vi at det er ting vi kan gjere, seier De La Zerda og viser til vaksinane.

– Samtidig er det ei kjensle av bekymringsløyse, men alle vi som jobbar på sjukehus, veit at det ikkje er sant.

Ein forskjell De La Zerda har merka, er at pasientane i denne bølgja er yngre, mange er under 40. Og fordi mange får ekstra oksygen, men ikkje treng hjelp frå ei maskin til å puste, kan han snakke med dei.

– Alle pasientane angrar på at dei ikkje har teke vaksinen. Eg har ikkje møtt nokon som ikkje angrar. Dei ser veldig sjuke ut, og dei ser veldig unge ut. Du kan treffe på nokon som er i stand til å snakke til deg, men neste gong du ser dei, er dei døde, seier Miami-legen.

(©NPK)